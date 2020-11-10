Барун-Хемчикский район, Тува, , 10:35 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы правоохранители установили лиц, причастных к повреждению надмогильных сооружений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, с заявлением о происшествии 7 ноября обратилась жительница города Ак-Довурак.

По её словам, неизвестные повредили место захоронения её родственника на городском кладбище. Прибыв на место, стражи порядка установили, что всего повреждено 8 мест захоронений. Вандалами оказались пятеро подростков, учащихся 5,6 и 7 классов.

«С их слов следует, что несовершеннолетние пошли на городское кладбище, что поживиться чем-нибудь после недавно прошедших похорон. Трое из них начали разбрасывать венки, портить могильные надгробья и ломать ограждения», — отметили в ведомстве.

При этом двое подростков пытались урезонить приятелей, однако те не останавливались. Отмечается, что все они воспитываются в неблагополучных семьях, четверо из них состоят на профилактическом учёте. Законные представители школьников привлечены к административной ответственности.

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