Пенза, , 10:37 — REGNUM В Пензе от мошенников пострадала 53-летняя женщина, на которую лжесотрудники банка оформили кредит в сумме 625 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пострадавшая с заявлением обратилась в отдел полиции и рассказала, что ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка, мужчина сообщил, что на имя гражданки оформлена заявка на получение кредита. Женщина ответила, что каких-либо заявок не оставляла. Для отмены операции, по словам злоумышленника, гражданка должна зайти в онлайн приложение и выполнить ряд действий. Женщина доверилась звонившему и сделала все так, как он просил. Позже она обнаружила, что на ее имя все-таки оформлен кредит в сумме 625 тыс. рублей, а деньги переведены на неустановленный счет.

Сотрудникам полиции пострадавшая сообщила, что о подобных случаях обмана знала. По факту кражи денежных средств возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Граждан просят быть бдительными при получении сообщений и звонков с незнакомых номеров, проверять операции по карте, позвонив в свой банк.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 22-летняя местная жительница пострадала от действий лжесотрудника банка. Со слов девушки, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина сообщил о подозрительных операциях, происходящих по карте гражданки. Чтобы сохранить денежные средства, девушке следовало перевести их на резервные счета.

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