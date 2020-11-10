Воронеж, , 10:25 — REGNUM Уголовное дело в отношении сотрудника одного из отделов полиции Воронежа возбуждено по факту автоаварии с гибелью человека — по статье о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 9 ноября около 10:15 на Ленинском проспекте у ТРЦ «Максимир» сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая двигалась по пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте аварии.

Водитель в момент ДТП был трезв, установили следователи. Назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Железнодорожного района Воронежа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.