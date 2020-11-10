Курган, , 10:23 — REGNUM В Кетовском районе Курганской области директора школы подозревают в совершении служебного подлога и мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2019 году директор школы фиктивно трудоустроила свою беременную родственницу на должность уборщицы, чтобы та получила пособия по беременности и родам. Для этого руководитель учебного учреждения изготовила подложные документы и передала в школьную бухгалтерию.

В итоге Фонду социального страхования был нанесён урон на сумму более 64 тысяч рублей, сообщает следствие.