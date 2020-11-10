Уфа, , 09:52 — REGNUM Причины гибели сотрудника АО «Башкиравтодор» устанавливают в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 5 ноября техник-лаборант на 75-м км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит отбирал пробы асфальтобетонного покрытия. В какой-то момент мужчину сбил автомобиль. В результате 31-летний техник получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Гострудинспекции региона выясняют все обстоятельства произошедшего.

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