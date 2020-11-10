Тес-Хемский район, Тува, , 09:47 — REGNUM В Тес-Хемском районе Тувы скончался 11-летний мальчик, отравившийся бытовым газом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, несчастный случай произошёл вечером 8 ноября в селе Самагалтай.

Предварительно установлено, что в тот день погибший играл на улице в компании троих друзей. В какой-то момент мальчик предложил остальным попробовать газ. Для этого они купили в магазине два газовых баллона, после чего пошли на крышу дома погибшего.

«Мальчик вместе с одним из несовершеннолетних взяли по одному баллону и стали вдыхать пары газа. Остальные двое малолетних, попробовав данную процедуру, сразу же отказались. В какое-то мгновение школьник, употребляя газ из баллона, почувствовал себя плохо и упал, потеряв сознание», — отметили в ведомстве.

Увидев, что мальчик не подаёт признаков жизни, его друзья позвали на помощь взрослых. Прибывшие позже на место врачи констатировали смерть школьника. Предварительно, он скончался от отравления бытовым газом.

Как отмечается, погибший воспитывался в неполной и малообеспеченной семье. В отношении родителей детей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по их воспитанию.

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