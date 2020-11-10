с. Тулиновка, , 09:38 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Тамбовском районе Тамбовской области завершили следователи, об этом сообщили в пресс-службе СК. Обвиняемым по делу проходит 46-летний мужчина.

По версии следствия, днем 26 мая 2020 года в селе Тулиновка Тамбовского района местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, пробрался в домовладение ветерана Великой Отечественной войны. В сарае он нашёл два топора, затем через разбитое окно влез в дом и нанёс удары топором 101-летнему хозяину дома, который лежал на кровати. Также он ударил топором 39-летнюю внучку ветерана, которая пыталась спасти его. После этого нападавший скрылся. Ветеран скончался на месте от полученных травм, внучку медикам удалось спасти.

Эксперты пришли к выводу, что у обвиняемого «обнаруживается временное психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ, поэтому он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа».

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении обвиняемого принудительной меры медицинского характера.