Петропавловск-Камчатский, , 09:37 — REGNUM На Камчатке с 1 июня по 31 октября сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Управления Росгвардии по Камчатскому краю и Северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проводили операцию «Путина-2020». В ходе которой было возбуждено 169 уголовных дел за незаконную добычу водных биоресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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В ходе операции было изъято более 33 тонн лососевых рыб, 17,5 тонн донно-пищевых видов рыб и почти 20 тонн красной икры.

«У фигурантов изъято 159 рыболовных сетей общей протяженностью почти три километра 700 метров, 94 лодки и другие предметы, использованные в ходе рыбной ловли», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги лососевой путины-2020 и предложения по развитию рыбной отрасли обсудили на Дальневосточном научно-промысловом совете под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Ильи Шестакова. Общий вылов составил около 297 тыс. тонн, или 75% от прогнозных планов. Больше всего добыто рыбы на Камчатке — более 191 тыс. тонн.