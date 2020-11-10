Улаганский район, Алтай, , 09:33 — REGNUM Правоохранители изъяли в Улаганском районе Республики Алтай более 3,5 тыс. бутылок алкогольной продукции, перевозимой без документов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, к ним поступила информация о возможном ввозе на территорию района крупной партии алкоголя.

Стражи порядка в ходе проверки сообщения остановили грузовик Hino Ranger, в котором нашли 3540 бутылок. Как отмечается, на большей части продукции отсутствовали акцизные марки.

По словам водителя, груз его попросил перевезти знакомый из Новосибирска. Личность последнего была установлена. В ходе разговора с полицейскими владелец сообщил, что купил 177 коробок водки у незнакомца по цене 50 рублей за бутылку.

«Владелец алкоголя пояснил, что скупает в республике скот, а спиртным планировал рассчитываться за сельскохозяйственных животных. Именно с этой целью он попросил знакомого, имеющего грузовик, доставить алкоголь в Улаганский район», — отметили в министерстве.

По факту происшествия организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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