Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM За девять месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано на шесть тысяч преступлений больше, чем было за тот же период в 2019 году. Таким образом, Северная столица стала абсолютным лидером среди других регионов России по приросту совершенных противоправных деяний. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры «Состояние преступности в России», который 10 ноября цитирует ТАСС.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно общим данным по России, с начала года рост преступности составил 1,2%. Совершено почти на 19 тысяч преступлений больше, чем в январе — сентябре 2019 года. Наибольший рост преступности пришелся на Санкт-Петербург — на шесть тысяч больше прошлогоднего показателя, Москву — на 4,7 тысячи, Новосибирскую область — на 3,8 тысячи больше.

В свою очередь в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что в январе — сентябре 2020 года в городе на Неве зарегистрировано 42,9 тыс. преступлений, в Ленинградской области — 19,5 тысячи, что больше, чем в январе — сентябре 2019 года, соответственно, на 16,3% и 10,8%.

«Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в Санкт-Петербурге на 28,2%, в Ленинградской области — на 18,9%; их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила, соответственно, 39,5% и 36,2%», — отметили в ведомстве.

В январе — сентябре 2020 года правоохранительными органами в Санкт-Петербурге были выявлены 14,1 тысячи лиц, совершивших преступления, в Ленинградской области — 6,2 тысячи, что меньше, чем в январе — сентябре 2019 года, соответственно, на 7,3% и 3,1%.

Отметим, что в регионах в 2020 году наблюдается рост отдельных преступлений, например в Республике Карелия стали чаще совершать разбойные нападения, а жители Мурманской области чаще становятся жертвами мошенников (263,3 факта на 100 тыс. граждан). В Новгородской области выросло количество наркопреступлений.

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