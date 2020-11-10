Иркутск, , 09:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 574 человек, причём вновь поставлен «рекорд» — 18 человек скончались за последние сутки. Об этом 10 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Ещё один человек с подтверждённым SARS-CoV-2 скончался от заболевания, не связанного с коронавирусом. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 032 человека (+260 за последние сутки). Госпитализированы 4545 пациентов (+27 за последние сутки). Выздоровели 20 916 пациентов (+221 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный «рекорд» с 18 погибшими пациентами Приангарье поставило 6 ноября. А на 9 ноября число умерших достигло 556 человек, 12 человек скончались за одни сутки.

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