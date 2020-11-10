Барнаул, , 08:35 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, бывший первый заместитель начальника ГУВД по Алтайскому краю и глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, ставший скандально известным после того, как всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, поросился в отставку. Об этом в своём телеграм-канале сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

По её словам, чиновник написал заявление об увольнении с 10 ноября. «Наше предложение нашло отклик спустя три месяца, в праздничный день», — напомнила депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, конце 2019 года на одной из улиц Новоалтайска Новиков не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД заподозрили, что находившийся за рулём автомобиля водитель был пьян, и предложили пройти освидетельствование на месте. Эта просьба привела в бешенство бывшего полицейского: он стал грубить, хамить и «увольнять». Но представители правопорядка проявили твёрдость и составили административный материал, чиновника лишили прав до 2021 года.

Но Новиков вновь сел за руль. Когда сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на Каменской трассе, он сказал, что почувствовал себя плохо и поехал за медпомощью.

В итоге мировым судьёй судебного участка Крутихинского района было принято решение об административном аресте на десять суток, которое чиновник неоднократно пытался оспорить. Кстати, наказание Новиков так и не отбыл, ссылаясь на противопоказания врачей.

По мнению Оксаны Молодых, ситуация продолжительное время не позволяет главе работать и нести ответственность за район, поэтому он должен сложить полномочия.

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