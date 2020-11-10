Кош-Агачский район, Алтай, , 08:28 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 26-летнего жителя соседней Тувы с огнестрельным ранением в голову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Личность стрелявшего установлена в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель села Кокоря Кош-Агачского района», — отметили в ведомстве.

Следователи к настоящему времени осмотрели место происшествия и устанавливают свидетелей. Для выяснения всех обстоятельств преступления назначены экспертизы, в том числе судебно-баллистическая. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: На Алтае троих мужчин обвиняют в групповом убийстве местного жителя