Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Сотрудники полиции Тбилиси задержали четверых участников акции гражданского неповиновения возле здания парламента Грузии ночью с 9 на 10 ноября. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

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По данным ведомства, задержанным предъявили обвинение по статьям, которые предусматривают административные правонарушения: «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному требованию правоохранителей».

На странице общественного движения «Позор» в соцсети Facebook сообщается, что были задержаны три члена этого движения, когда они отошли в сторону от того места, где находились протестующие. Задержанные пытались принести дрова, чтобы разжечь костер для участников акции неповиновения.

Напомним, в городах Грузии с 9 ноября начал действовать комендантский час. В правительстве сообщили, что эта мера вводится для защиты населения от коронавируса, но в оппозиции заявили, что таким образом власти якобы хотят помешать проведению протестных акций. Движение «Позор» объявило акцию неповиновения возле здания парламента. Ее участники провели там всю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». В Тбилиси и Батуми регулярно проводят акции протеста. В ночь с 8 на 9 ноября протестующие пытались захватить здание Центризбиркома, и полиция разгоняла их водометом.

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