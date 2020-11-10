Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:28 — REGNUM В Новокузнецке с горно — металлургического комбината взыскали 2 млн рублей за смерть слесаря — ремонтника. По 1 млн рублей компенсации морального вреда получил каждый из родителей погибшего в результате несчастного случая на производстве мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что погибший работал на горно — металлургическом комбинате в должности слесаря — ремонтника. Вдень происшествия он должен был заменить гидроцилиндр во время перевалки на стане. Мужчина вошёл на инспекторские стеллажи без получения агрегатных бирок для выполнения ремонта подшефного оборудования технологической линии.

«Смерть рабочего наступила в результате компрессионной асфиксии от сдавливания внутренних органов», — уточнили в региональном управлении ФССП России.

Суд обязал юридическое лицо выплатить родителям погибшего компенсацию морального вреда. Но добровольно средства выплачены не были. Тогда было вынесено постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. После чего юрлицо оплатило задолженность в полном объеме.