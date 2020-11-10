Солнечногорск, Московская область, , 07:56 — REGNUM Подозреваемый в убийстве двух женщин и нанесении ранений ребёнку в Подмосковном Солнечногорске был задержан правоохранителями. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, приводимым в сообщении, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов «задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 г. р., подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений шестилетнему ребёнку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе».

Уточняется, что подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Напомним, 7 ноября в Солнечногорском городском округе Московской области обнаружили тела двух женщин — матери и дочери, 1953 и 1976 годов рождения соответственно. У женщин были следы ранений по всему телу. Помимо них, была найдена девочка в возрасте шести лет с множеством колото-резаных ранений, её направили в больницу. Одна из погибших работала преподавателем РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК расследование резонансного дела об убийстве двух женщин в Подмосковье.

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