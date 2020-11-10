Хабаровск, , 06:58 — REGNUM В Хабаровске задержали жителя Амурской области, который открыл стрельбу в отеле «Пять звёзд» утром 10 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

Читайте также: Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в военной части в Воронеже

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии — им сообщили, что гость стрелял из ружья.

«Охранник гостиницы рассказал, что нажал тревожную кнопку после того, как один из постояльцев в своём номере выстрелил из ружья в телевизор. После этого он вышел на улицу и оставил обрез ружья в машине, взяв с собой пару охотничьих ножей. С оружием мужчина зашёл в ресторан гостиницы, где его и обнаружили росгвардейцы. В процессе задержания он оказал сопротивление, на него силой надели наручники. Никто из персонала и гостей отеля не пострадал», — рассказали в пресс-службе Росгварлии по Хабаровскому краю.

Полицейские, которые также участвовали в задержании дебошира, в машине стрелка обнаружили обрез ружья и более ста патронов различного калибра.

Выяснялось, что задержанный — ранее не судимый 33-летний житель Приамурья. Его доставили в полицию. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту убийства военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и о хищении оружия. Подозреваемым назван военнослужащий войсковой части 45 117 рядовой Антон Макаров.