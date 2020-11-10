Казань, , 07:56 — REGNUM В Казани в результате пожара в неэксплуатируемом здании бывшей проходной предприятия погибли пятеро мужчин. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МЧС России по Татарии.

Информация о возгорании по адресу: ул. Адмиралтейская, 5, поступила в дежурную часть в 03:55 по местному времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит помещение на втором этаже неэксплуатируемого административного двухэтажного здания — проходной бывшего предприятия.

В 04:30 было объявлено о ликвидации открытого горения на площади около 100 кв. метров.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела пятерых погибших мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении пожара было задействовано 58 человек и 21 единица техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в заброшенном доме под Саратовом погибли двое мужчин