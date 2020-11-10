Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:30 — REGNUM С детского сада Новокузнецка взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка, который травмировался во время прогулки. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Установлено, что в июне 2019 года в детском саду Новокузнецка во время прогулки девочка, играя в подвижную игру, запнулась и упала. Она получила перелом плечевой кости со смещением отломков. Ребёнок перенёс три сложных операции под общим наркозом.

Воспитателю дошкольного учреждения было объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Прокурор также обратился в суд с требованием взыскать с детского сада компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и расходы на лечение в сумме 3,6 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу ребёнка данную сумму.