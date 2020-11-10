Чебоксары, , 05:00 — REGNUM В Чувашии суд вынес приговор мошеннику за выдачу «липовых» документов для частных охранников. Он оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского линейного отдела МВД России на транспорте.

Следствием установлено, что 55-летний житель Шумерли с марта 2019 года по февраль 2020 года сбывал поддельные свидетельства о прохождении курса профессиональной подготовки по программе для частных охранников: в «липовые» документы вносились фиктивные сведения о прохождении курсов профессиональной подготовки и сдачи квалификационных испытаний.

По данным правоохранителей, фиктивные свидетельства он продал девяти жителям. Мужчина признал вину.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд признал шумерлинца виновным в инкриминируемом преступлении, назначив 30 тыс. рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии правоохранители практически ежедневно регистрируют сообщения о мошенничестве, совершённых бесконтактным способом. К примеру, в октябре 28-летняя чебоксарка обратилась в полицию после того, как перевела свыше 2 млн рублей на счета, продиктованные по телефону якобы сотрудником банка. Неладное она почувствовала только после того, как телефон абонента стал недоступен. До этого в полицию обратился 36-летний мужчина, который лжесотруднику банка перевел 720 тыс. рублей.