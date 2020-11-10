Ульяновск, , 04:23 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор четырём местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве 100 млн рублей. Они получили от восьми до 12 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители установили, что местного предпринимателя похитили вечером 4 октября 2019 года в Ульяновске, вывезя его на автомобиле в садовое товарищество в Теренгульском районе. По данным следствия, пострадавшего посадили в металлический контейнер, требуя за свободу 100 млн рублей.

Мужчина был освобождён утром 5 октября в ходе спецоперации УФСБ.

Перед судом предстали четверо ульяновцев. Суд признал их виновными в организации и похищении человека, а также в вымогательстве с целью получения имущества. Злоумышленники получили от восьми до 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барышском районе Ульяновской области вынесен приговор двум местным жителям, которых обвинили в вымогательстве. Свою жертву они заставляли рыть могилу, сообщает региональная прокуратура.

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