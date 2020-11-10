Чебоксары, , 03:33 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту происшествия на заводе «Химпром», где работник получил ожоги глаз. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл 8 февраля 2020 года в цехе по производству соляной кислоты: следствием установлено, что работник при замене насоса трубопровода получил химической ожог глаз, на одном из которых зрение пока не восстановлено.

По версии управления, причиной ЧП стал ненадлежащий контроль за соблюдением требований охраны труда со стороны ответственного лица завода и необеспечения работника средствами индивидуальной защиты.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что также в Новочебоксарске проводится доследственная проверка по факту смерти работника на одном из мусороперерабатывающих предприятий. ЧП произошло 4 ноября 2020 года: по данным следствия, слесарь-ремонтник в ходе технического обслуживания упал в мусороперерабатывающий пресс, получив смертельные травмы. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Детали происшествия устанавливаются.