Хьюстон, США, , 02:51 — REGNUM Полицейский погиб в перестрелке в американском Хьюстоне (штат Техас, США), сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что стрельба произошла у мотеля на севере Хьюстона. Полицейские прибыли на место происшествия, а затем вступили в перестрелку со злоумышленниками. В результате стрельбы погиб один сотрудник полиции, преступнику удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября произошла стрельба в баптистской церкви в американском штате Северная Каролина. В результате перестрелки погиб один человек, еще несколько получили ранения. Отмечалось, что погибший был негром.

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