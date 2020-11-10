Мехико, , 02:11 — REGNUM Не менее 27 человек стали жертвами наводнений в штатах Чиапас и Табаско на юго-востоке Мексики, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции.

«Было рекордное выпадение осадков, никогда таких ливней не было. Я имею в виду за прошедшие 50 лет в случае Табаско. Произошло нечто экстраординарное», — заявил он.

Отмечается, что в штате Чиапас погибли 22 человека, в Табаско — пятеро. При этом тысячам жителей этих регионов пришлось покинуть свои дома. В настоящее время на местах работают около 4300 военнослужащих мексиканской армии, они устраняют последствия стихийного бедствия и ведут спасательные операции.