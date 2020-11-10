Богота, , 00:52 — REGNUM Не менее двух человек погибли в результате перестрелки на западе Колумбии, передает La FM.

Сообщается, что стрельба произошла в муниципалитете Архелия на западе стране. В результате происшествия два человека погибли, еще трое были ранены. Их госпитализировали. Других подробностей произошедшего не сообщается.

В настоящее время ведется расследование. По предварительной версии, перестрелку могли устроить члены вооруженных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября перестрелка произошла в муниципалитете Итуанго на северо-западе Колумбии. По предварительным данным, двое злоумышленников собирались осуществить заказное убийство, однако им помешали полицейские. В результате перестрелки были ранены три человека — один из подозреваемых и двое сотрудников полиции.

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