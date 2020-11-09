Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM Информация о состоянии посуды и кухонной техники в школьных столовых Василеостровского района Санкт-Петербурга вызвала негативную реакцию в соцсетях. Как сообщает издание «Вечерка», проигравшее конкурс на поставку питания в школы АО «Фирма Флоридан» оставило после себя ржавые плиты, противни, а также сломанную мебель и технику.

Информация о состоянии посуды и кухонной техники в школьных столовых Василеостровского района Санкт-Петербурга вызвала негативную реакцию в соцсетях «Вечерка»

«Фирма Флоридан» не только поставляла в школы продукты, но и предоставляла поваров, занимавшихся приготовлением горячего питания на месте, пишет «Вечерка». В середине сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал незаконными контракты, заключенные компанией со школами №2, №4 и детсадом №38 Василеостровского района.

Одна из бывших сотрудниц организации, рассказала журналистам издания, что посуда и техника в столовых всегда были в плохом состоянии.

«Уровень оборудования, качества очистки помещения и всего прочего, был сильно ниже среднего. Мы не раз обращались к поставщику, чтобы он хотя бы поменял нам оборудование, поменял посуду. Но все наши обращения оставались без ответа», — заявила женщина.

Кроме того, ранее стало известно об отравлении учащихся продуктами от этого поставщика. В школе №15 Василеостровского района несколько учеников пожаловались на температуру, боли в желудке, тошноту и общее недомогание.

На смену АО «Фирма Флоридан» в качестве поставщика пришел «Комбинат социального питания Красносельского района». Его сотрудники будут приводить в порядок оборудование школьных столовых.