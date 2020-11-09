Ижевск, , 21:06 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дело в отношении 42-летнего жителя Ижевска по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, обвиняемый в качестве директора ООО привлек средства 12 участников для строительства многоквартирного дома в Завьяловском районе, подкупая клиентов выгодной стоимостью жилья.

При этом на средства дольщиков были организованы лишь первоначальные строительные работы, потратив на них часть средств.

«Следствием собраны доказательства того, что обвиняемый изначально не намеревался реализовывать условия заключённых с дольщиками договоров», — подчеркнули в МВД. Общая сумма ущерба оценивается в 22 млн рублей.

Уголовное с обвинительным заключением направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в республике ввели в эксплуатацию дома жилого комплекса «Родниковый край», который должны были сдать еще в 2015 году. Однако во время строительства застройщик начал сдвигать сроки сдачи. В сентябре 2016 года дольщики узнали, что стройка заморожена, а директор компании исчез. Без жилья и без денег остались 192 семьи. В 2018 году достраивать незавершенный объект обязалось ООО «Холмы-2» при условии выделения земельных участков без торгов.

Бывший глава «Стройкома» был осужден по ст. 187 ч.1 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

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