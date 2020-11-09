Сен-Дени, Франция, 9 ноября 2020, 20:22 — REGNUM В заморском департаменте Франции на острове Реюньон начался сильный пожар, охвативший 200 гектаров зеленого массива. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Le Figaro.
На горе Маидо, расположенной в центре национального парка Реюньон на западе острова, начался пожар, уже уничтоживший 200 гектаров леса. Национальный парк входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Полиция департамента пока не сообщила о наличии раненых и погибших.
Напомним, 21 октября около 60 тысяч человек во Франции остались без электричества из-за повреждения сетей электроснабжения ураганом «Барбара».
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