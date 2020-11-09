Париж, , 19:51 — REGNUM В столице Южной Кореи городе Сеул арестовали двух человек, угрожавших посольству Франции и лично президенту страны Эммануэлю Макрону из-за поддержки последним карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Le Figaro.

Как сообщают журналисты, 1 ноября двое человек прикрепили к зданию посольства Франции в Сеуле листовки с угрозами, призывающими жителей Франции и лично Макрона уважать мусульман.

По данным полиции Южной Кореи, среди прочих на листовках оказались надписи «Не призирайте мусульман», «Не разрушайте нашу религию» и «Те, кто наставят на нас нож, сами будут убиты ножом». На одной из листовок была напечатана фотография Макрона, перечеркнутая красным крестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.

Манифестанты обвиняют президента Франции в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции заявил о «глубочайшем уважении» Парижа к исламу