Тюмень, , 18:25 — REGNUM В Казанском районе Тюменской области горит незаконная свалка. Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный Фронт».

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Активисты «Зелёного фронта» обследовали земельный участок площадью 1,5 га в Казанском районе в четырёх километрах от посёлка Новоселезнёво. На нём, между полем и лесным массивом, сваливаются автомобильные покрышки, пакеты с различным мусором, строительные, бытовые и сельскохозяйственные отходы.

На данный момент свалка горит сразу в нескольких местах. Видеосъёмку происшествия экоактивисты направили в природоохранные ведомства для организации проверки.