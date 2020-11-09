Воронеж, , 17:11 — REGNUM Подозреваемый в совершении убийства троих человек и в хищении оружия рядовой передан для производства дальнейших следственных действий военным следователям, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК 9 ноября.

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«Задержанный сотрудниками правоохранительных органов в поселке Землянске Воронежской области рядовой Антон Макаров, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия), передан военным следователям для производства дальнейших следственных действий», — уточнили в СК.

В частности, уточнили в СК, планируется проведение экспертизы для установления психического состояния подозреваемого. Следователи намерены установить обстоятельства происшествия и мотивы совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже рядовой срочной службы напал на офицера с топором. Затем он открыл стрельбу, убив двоих и ранив одного сослуживца. После этого он скрылся. Его задержала полиция спустя несколько часов уже в 50 м от Воронежа. Военные основной версией поступка подозреваемого назвали «нервный срыв».

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