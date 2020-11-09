Загреб, , 16:57 — REGNUM Глава полицейского управления Загреба Стипо Мандич на пресс-конференции 9 ноября заявил, что протест против ограничительных мер, прошедший 8 ноября, был должным образом проконтролирован полицией, а против организаторов акции будут применены санкции. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Согласно оценке полицейских Загреба, в протесте приняло участие около 500 человек, что превышает разрешённое количество участников собрания в данный момент в Хорватии.

«Безусловно, такие митинги в Хорватии не запрещены, потому что публичные собрания не противоречат нашей конституции. Мы не можем запретить акцию протеста как таковую, однако её организаторы понесут соответствующее наказание в связи с нарушением ограничительных мер», — подчеркнул Мандич.

Он пояснил, что в юрисдикцию полиции, учитывая количество участников, не входит запрещение или разрешение проведения такой акции протеста, но государственная инспекция и инспекция штаба гражданской защиты будут подавать отчеты о данном мероприятии до конца дня, поэтому он считает, что «санкции всё-таки будут применены».

Напомним, что 8 ноября в Загребе прошла масштабная акция протеста против ограничительных мер национального штаба гражданской защиты, введённых для борьбы с коронавирусом. Протест был организован группой в социальной сети под названием «Мы требуем отменить меры национального штаба гражданской защиты».

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