Балыкчи, Киргизия, , 16:20 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии обнаружили на окраине города Балыкчы на побережье озера Иссык-Куля тайник с оружием, боеприпасами и наркотиками. Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в МВД республики.

Милиционеры изъяли из тайника автомат Калашникова (АКС-74У), осколочную гранату, нож, каннабис и несколько масок с прорезями для глаз и рта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».

В настоящее время правоохранители пытаются установить личности владельцев схрона и выяснить происхождение оружия и боеприпасов.