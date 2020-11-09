Воронеж, , 16:12 — REGNUM Опубликованы кадры задержания 20-летнего рядового, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор». Видео опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

В частности, на видео слышно, как силовики спрашивают задержанного: «За что задержан, знаешь?». «За всё», — отвечает рядовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20-летний Антон Макаров подозревается в убийстве троих военнослужащих. После этого, завладев оружием одного из убитых, он скрылся. Его розыск вёлся несколько часов. Сотрудники полиции задержали Макарова уже в 50 км от Воронежа — в селе Землянское Семилукского района. Известно, что на машине, которую он, угрожая оружием, забрал у её владельца, Макаров пытался уехать к родственникам в Орловскую область.

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