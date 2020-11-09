с. Скобелево, , 16:08 — REGNUM В Николаевской области полиция расследует дело о разграблении уникального скифского кургана возрастом 2,5 тыс. лет. Об этом сообщило 9 ноября информационное агентство «Укринформ».

Сообщается, что на месте незаконных раскопок была найдена техника, принадлежавшая «чёрным археологам».

«Лиц, проводивших раскопки кургана, на месте происшествия полиция не зафиксировала. Но техника, с помощью которой проводились раскопки, изъята. Сейчас она хранится и решается вопрос её дальнейшего ареста», — сказано в сообщении.

Напомним, уникальный курган находился на частном поле в районе села Скобелево Николаевской области. Неизвестные, под прикрытием сотрудников частной охранной фирмы, срыли при помощи тяжёлой техники 12-метровую насыпь и вырыли яму ещё большей глубины.

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