Воронеж, , 15:55 — REGNUM Инцидент в воинской части в Воронежской области, где солдат-срочник убил трёх сослуживцев, демонстрирует необходимость профилактики преступности в ВС РФ. Об этом в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после инцидента в воинской части и бегства с места преступления солдата-срочника удалось задержать.