Воронеж, , 15:51 — REGNUM Рядового, убившего троих сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор», задержали сотрудники полиции в Семилукском районе, в 50 км от города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Расстрел военнослужащих на аэродроме в Воронеже – все новости»

«Оперуполномоченными ОП 5 УМВД России по г. Воронежу во главе с начальником розыска в с Землянск Семилукского района задержан разыскиваемый военнослужащий, подозреваемый в совершении тяжкого преступления», — уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Макаров подозревается в убийстве трёх военнослужащих, в том числе офицера, на территории аэродрома «Балтимор» в Воронеже. С места преступления он скрылся, передвигался в том числе на угнанных автомобилях. В отношении Макарова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и о хищении оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: ЗВО и МВД подтвердили задержание воронежского «стрелка»