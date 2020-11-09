Воронеж, , 15:27 — REGNUM Задержание рядового, подозреваемого в убийстве троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября, официально подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

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«Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия», — сообщил ИА представитель ЗВО.

Как уточнила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, подозреваемый в убийстве троих военнослужащих был задержан в селе Землянск Семилукского района. Задержали беглеца оперуполномоченные ОП 5 УМВД России по Воронежу во главе с начальником розыска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении рядового Антона Макарова, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих, возбуждено и расследует уголовное дело. Розыск сбежавшего с места преступления рядового вёлся в течение нескольких часов.

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