Воронеж, , 15:13 — REGNUM Солдат срочной службы, убивший троих сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, задержан. Об этом сообщают источники в силовых органах, официально информация пока не подтверждена.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подробности задержания пока не уточняются. Известно, что подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 ноября на территории аэродрома «Балтимор» были убиты трое военнослужащих. Подозреваемый в убийстве, рядовой Антон Макаров, скрылся с места преступления, его искали несколько часов с привлечением МВД, ФСБ, Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

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