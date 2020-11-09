Уфа, , 15:11 — REGNUM Табельное оружие пришлось применить полицейскому, чтобы спасти жителей Башкирии от нападения волка. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью полицейские Белорецкого района получили информацию о том, что на 60-летнего жителя деревни Азнагулово во дворе его дома напал волк и укусил мужчину за ногу. Пострадавший смог освободится и забежать к себе домой.

Сообщается, что прибывший на место происшествия полицейский узнал от двух местных жителей (44-летний женщины и ее приятеля), что они тоже пострадали от нападения волка: у женщины врачи зафиксировали несколько укусов, переломов и травму глаза.

Отмечается, что волк был замечен рядом с местом жительства пенсионера. А поскольку хищник попытался напасть на человека, то полицейский был вынужден применить табельное оружие. Убитого волка передали в ветеринарную службу. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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