Воронеж, , 15:01 — REGNUM Появились новые данные о возможном местонахождении солдата срочной службы Антона Макарова, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже 9 ноября.

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По информации «Вести Воронеж», похожего на разыскиваемого солдата человека видели в посёлке Ямное Рамонского района, где он, угрожая оружием, отобрал автомобиль у его владельца.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября около 05:20 рядовой срочной службы напал с топором на офицера, а затем расстрелял ещё нескольких сослуживцев. На месте погибли три человека, один получил ранения. Сам Макаров с места происшествия скрылся, он вооружён. Возбуждено уголовное дело.