Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожилой мужчина угрожал открыть стрельбу у здания военкомата. Об этом 9 ноября сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

ЧП произошло днем в понедельник, 9 ноября, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга у здания военкомата на Большом проспекте В.О., 55. На глазах у прохожих мужчина пенсионного возраста достал предмет, похожий на пистолет, который как позже выяснилось, оказался ракетницей.

По предварительной информации, пенсионер был в неадекватном состоянии, его госпитализировали в психиатрическую лечебницу. В результате его действий никто не пострадал.