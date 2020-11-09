Пенза, , 15:29 — REGNUM В Пензе сотрудники МЧС и министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области проверяют информацию, поступившую от горожан по поводу розлива нефтепродуктов. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба минлесхоза Пензенской области.

Специалисты 6 и 7 ноября провели обследование природоохранной зоны реки Пенза от Терновского моста до места впадения в реку Ардым. В ходе рейда установить источник негативного воздействия не удалось. В настоящее время продолжаются работы по выяснению причин возможного загрязнения водного объекта.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре в реке Аткара Аткарского района Саратовской области выявили массовую гибель рыбы. Прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

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