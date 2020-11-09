Одесса, Украина, 9 ноября 2020, 14:11 — REGNUM В Одессе группа «активистов» провела акцию протеста у памятника основательнице города Екатерине II. Об этом сообщил телеканал «1+1».
В сообщении отмечается, что участники акции зажгли фаеры и обклеили постамент памятника наклейками с надписью «подлежит демонтажу».
Напомним, в 2019 году Верховный суд Украины отказал ряду украинских общественных организаций, добивавшихся сноса памятника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об официальном документе министерства образования Украины, в котором сказано, что термин «Великая Отечественная война» является «официально осуждённым» на Украине.
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