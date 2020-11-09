Мехико, , 14:07 — REGNUM Как минимум 27 человек погибли в южной части Мексики из-за наводнений, которые были вызваны сильными ливнями. Об этом 8 ноября сообщила газета Excelsior со ссылкой на данные Национального координационного управления сил гражданской обороны страны.

По данным управления, 22 человека из этого числа погибли в штате Чьяпас и ещё пятеро — в штате Табаско. Также уточняется, что свыше 157 тыс. человек в данных мексиканских штатах из-за этого же пострадали.

Кроме того, указывается, что в результате наводнений пострадали 54 тыс. домов и был нанесен ущерб дорогам и мостам, что стало причиной того, что в часть населенных пунктов стало трудно добраться.

Помимо этого, добавляется, что для тех, кто пострадал от стихийного бедствия, в штатах действуют 208 временных общежитий, где размещены 8 тыс. человек и отмечается, что в помощи пострадавшим задействованы армейские подразделения и Национальная гвардия страны. Ущерб от наводнений подсчитывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что в Гватемале в результате наводнений и оползней, вызванных штормом «Эта», погибли более 50 человек.