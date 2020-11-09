Нижнекамск, Татария, , 14:05 — REGNUM В Татарии следственные органы возбудили в отношении 25-летнего жителя Нижнекамска уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств»), Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

В городе Нижнекамске, по версии следствия, в гости к подозреваемому пришла 15-летняя знакомая, которой мужчина предложил употребить наркотическое средство. Девочка отказалась, но в дальнейшем под уговорами мужчины дважды употребила с ним наркотическое средство.

К административной ответственности за употребление наркотика привлечена мать девочки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в поселке Царицыно в Татарии задержали 21-летнего жителя Казани. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемого заключили под стражу.

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