Воронеж, , 13:32 — REGNUM К поискам солдата срочной службы, подозреваемого в расстреле нескольких сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже, привлечены сотрудники ОМОН и СОБР, таковы данные Росгвардии.

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Также в поисках участвуют сотрудники МВД и ФСБ, используются беспилотник и военный вертолёт. На восьмой час поисков данных о задержании беглеца нет. Ранее сообщалось, что солдат не покидал территории части.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября солдат срочной службы Антон Макаров напал с топором на офицера, а затем, завладев оружием, расстрелял нескольких человек. В результате погибли трое, ранен один военнослужащий. Сам Макаров с места ЧП скрылся. Возбуждено уголовное дело.

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