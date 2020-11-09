Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в покушении на убийство 15-летнему школьнику, который пытался застрелить своих родителей и зарезать шестилетнюю племянницу. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Лужской на почве личных неприязненных отношений подросток нанес своей шестилетий племяннице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. А когда на крики вбежали родители юноши, молодой человек произвел несколько выстрелов в мать и отца из травматического пистолета. Однако мужчине удалось обезоружить сына.

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В результате происшествия девочка была госпитализирована в детскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент она находится в коме. Также в медицинском учреждении оказались мать и отец школьника.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). 9 ноября подозреваемому было предъявлено обвинение.

Расследование дела взял на свой личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По данным ряда СМИ, свои действия молодой человек объяснил обидой на мать из-за гиперопеки. Якобы женщина постоянно держала сына под контролем, а последней каплей стали три удара шнуром от зарядки после того, как сын сбежал из дома, чтобы проводить свою девушку после концерта.

По данным телеканала «78», после убийства родителей и племянницы подросток хотел взять из дома все деньги, снять дом в Ленобласти и спрятаться там, пока его не найдут.

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