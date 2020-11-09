Ташкент, , 13:01 — REGNUM Двое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Душанбе — Куляб — Хорог, сообщили в пресс-службе МВД.

8 ноября водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Prado. В результате ДТП погиб водитель Opel и двое его детей 2016 и 2018 годов рождения.

Отметим, 8 ноября на Трассе Душанбе — Ходжент — Чанак водитель скутера Daelim столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz W212. Водитель скуета скончался на месте происшествия.

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