Воронеж, , 12:58 — REGNUM Имена убитых и пострадавшего в результате стрельбы на территории военного аэропорта «Балтимор» названы на официальной странице правительства Воронежской области в «Вконтакте».

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»Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев», — говорится в сообщении.

Ещё один рядовой госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Ранее сообщалось о его смерти, однако позже информацию опровергли.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 20-летний рядовой по призыву напал с топором на одного из военнослужащих, затем застрелил ещё двоих и ранил одного, а затем скрылся. По факту убийства и хищения оружия возбуждено уголовное дело.